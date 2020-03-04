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Коронавірус. Фото: Ukrainianwall.com

Коронавірус: в Китаї озвучені результати розтину жертв COVID-19

4 бер 2020, 15:17
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Коронавірус SARS-CoV-2 у більшості випадків викликає коронавірусну пневмонію COVID-19, яка найбільш часто є причиною смерті хворих. Китайські патологоанатоми провели аутопсію декількох тіл жертв коронавірусу, щоб з’ясувати, які ще людські органи страждають від інфекції.

Результати розтинів оприлюднив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров’я КНР, повідомляє «Сіньхуа».

Вченим вдалося визначити джерела зараження і форми впливу небезпечної інфекції на людський організм.

Підчас розтинів було з’ясовано, що крім ураження легенів у людини, зараженої коронавірусом, зменшується розмір селезінки, а також відбувається деградація і некроз клітин серцевого м’яза.

Сліди вірусу також були виявлені в продуктах видільної системи людини. Це означає, що вони можуть бути джерелом зараження.

Медики зробили висновок, що збудник інфекції може передаватися під час розмови, кашлю, чхання та потрапляти в дихальну систему людини разом з пилом.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).


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