Денис Шмигаль (ліворуч) і Олексій Гончарук. Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n134668-perezavantajennya-kabminu-shmygal-ta-inshi-kandydaty-u-ministry-podaly-deklaraciyi.html

Ракурс

Денис Шмигаль, віце-прем'єр-міністр — міністр розвитку громад і територій, якому пророкують посаду глави Кабінету міністрів, вніс декларацію кандидата на посаду прем'єр-міністра.

У декларації Шмигаля йдеться, що за 2019 рік він заробив 3,4 млн грн, з них 2,2 млн — як директор Бурштинської ТЕС. Вона оприлюднена в Єдиному реєстрі декларацій.

Разом з дружиною Шмигаль задекларував 235 тис. дол. готівкою. Сім’я володіє будинком площею 215,9 кв. м. і земельною ділянкою площею 151 кв. м. у Львові, земельною ділянкою площею 2 тис. 200 кв. м. в селі Хоросниця у Львівській області, нежитловим будівлею площею 417,2 кв. м. в Кам’янці-Бузькій. Також на дружину Шмигаль зареєстровані 25% чергового земельної ділянки площею 458 кв. м. у Львові.

На посади в новому Кабміні офіційно претендують Андрій Таран і Марина Лазебна, які можуть очолити Міноборони та Мінсоцполітики відповідно. Це випливає з поданих декларацій кандидатів на посади міністрів у новому Кабміні.

Також Олексій Чернишов та Ілля Ємець подали електронні декларації про майно та доходи за 2019 рік як кандидати на посади міністрів в новому уряді України. Чернишов хоче стати міністром розвитку громад і територій, а Ємець — міністром охорони здоров’я.

Михайло Федоров також подав електронну декларацію як кандидат на посаду віце-прем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації України, Олег Немчінов — міністра Кабінету міністрів, Денис Малюська — міністра юстиції.

Зазначимо, подача декларації — одна з необхідних процедур, без якої кандидат не може отримати посаду, яка має відношення до держслужби. Досі офіційно озвучених або опублікованих списків нового Кабміну немає.

Нагадаємо, що на місце Гончарука планується призначити чинного віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. Гончарука обрали прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію «Офіс ефективного регулювання».