Денис Шмыгаль (слева) и Алексей Гончарук. Фото: Кабмин

https://racurs.ua/n134668-perezagruzka-kabmina-shmygal-i-drugie-kandidaty-v-ministry-podali-deklaracii.html

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Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий, которому пророчат должность главы Кабинета министров, внес декларацию кандидата на должность премьер-министра.

В декларации Шмыгаля говорится, что за 2019 год он заработал 3,4 млн грн, из них 2,2 млн — как директор Бурштынской ТЭС. Она обнародована в Едином реестре деклараций.

Вместе с женой Шмыгаль задекларировал 235 тыс. долл. наличными. Семья владеет домом площадью 215,9 кв. м. и земельным участком площадью 151 кв. м. во Львове, земельным участком площадью 2 тыс. 200 кв. м. в селе Хоросница во Львовской области, нежилым зданием площадью 417,2 кв. м. в Каменке-Бугской. Также на жену Шмыгаля зарегистрированы 25% еще одного земельного участка площадью 458 кв. м во Львове.

На должности в новом Кабмине официально претендуют Андрей Таран и Марина Лазебная, которые могут возглавить Минобороны и Минсоцполитики соответственно. Это следует из поданных деклараций кандидатов на должности министров в новом Кабмине.

Также Алексей Чернышов и Илья Емец подали электронные декларации об имуществе и доходах за 2019 год как кандидаты на должности министров в новом правительстве Украины. Чернышов хочет стать министром развития общин и территорий, а Емец — министром здравоохранения.

Михаил Федоров также подал электронную декларацию как кандидат на должность вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины, Олег Немчинов — министра Кабинета министров, Денис Малюська — министра юстиции.

Отметим, подача декларации — одна из необходимых процедур, без которой кандидат не может получить должность, имеющую отношение к госслужбе. До сих пор официально озвученных или опубликованных списков нового Кабмина нет.

Напомним, что на место Гончарука планируется назначить действующего вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Гончарука избрали премьер-министром 29 августа 2019 года. До этого он возглавлял аналитическую организацию «Офис эффективного регулирования».