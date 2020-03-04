Сегодня Рада может обновить правительство, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n134644-otstavka-pravitelstva-goncharuka-deputat-iz-slugi-naroda-rasskazala-kak-rada-budet-golosovat.html

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Ирина Верещук, народный депутат из фракции «Слуга народа» рассказала, как во время сегодняшнего внеочередного заседания Верховной Рады будет проходить голосование за назначение новых министров.

По ее словам, за министров иностранных дел и обороны, которые относятся к президентской квоте в Кабмине, народные избранники будут голосовать отдельно, а за назначение остальных членов правительства — пакетом, сообщает «Укринформ».

Верущук отметила, что за отставку действующего премьера Алексея Гончарука и назначение вместо него действующего вице-премьера развития общин и территорий Дениса Шмыгаля готовы проголосовать более 326 депутатов.

У меня нет сомнения, что отставка премьера Гончарука будет принята, а назначение Шмыгаля будет проголосовано, — подчеркнула Верещук.

Сегодня в 16.00 должно начаться внеочередное заседание парламента, на котором будет рассматриваться вопрос о переформатировании Кабинета министров.

Напомним, несколько народных депутатов опубликовали в интернете фото заявления Гончарука об отставке. Это заявление датировано 3 марта.