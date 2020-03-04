Увольнение Гончарука: в сети опубликовали фото заявления об отставке премьера

В сети опубликовали снимок заявления об отставке Гончарука. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n134635-uvolnenie-goncharuka-v-seti-opublikovali-foto-zayavleniya-ob-otstavke-premera.html

Ракурс

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, намерен идти в отставку. Он уже написал соответствующее заявление.

Фото документа опубликовали в соцсетях. В частности, заявление об отставке Гончарука опубликовал нардепы от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко и от «Слуги народа» Александр Качура в своих Telegram-каналах.

Прошу принять мою отставку с должность Премьер-министра Украины, — говорится в документе.

Заявление подписано 3 марта 2020 года.

Напомним, по информации СМИ, президент предлагает вместо Гончарука назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Как известно, 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины, которое инициировал президент Владимир Зеленский. Народные избранники должны рассмотреть четыре законопроекта и вопросы о Кабинете министров Украины. В частности, ожидается, что во время заседания Гончарук будет уволен с должности. Также планируют заменить некоторых министров Кабмина.