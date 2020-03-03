Денис Шмыгаль, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n134621-goncharuk-napisal-zayavlenie-ob-otstavke-zelenskiy-predlagaet-naznachit-shmygalya-smi.html

Ракурс

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, которое уже поступило в Верховную Раду.

Об этом со ссылкой на источники во фракции «Слуга народа», заседание которой сейчас проходит, сообщает издание «Украинская правда».

Также по информации источников издания, вместо Гончарука президент Украины Владимир Зеленский предлагает назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля — действующего вице-премьера развития общин и территорий.

О выдвижении кандидатуры Шмыгаля в своем Telegram-канале также сообщил народный депутат из «Слуги народа» Александр Качура. Также он сообщил, что Гончарука на заседании фракции пока нет.

Напомним, о том, что Гончарук уже написал заявление об увольнении, ранее заявлял народный депутат из «Слуги народа» Александр Дубинский.