Денис Шмигаль, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n134621-goncharuk-napysav-zayavu-pro-vidstavku-zelenskyy-proponuie-pryznachyty-shmygalya-zmi.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку, яка вже надійшла до Верховної Ради.

Про це з посиланням на джерела у фракції «Слуга народу», засідання якої зараз відбувається, повідомляє видання «Українська правда».

Також за інформацією джерел видання, замість Гончарука президент України Володимир Зеленський пропонує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля — чинного віце-прем'єра розвитку громад і територій.

Про висунення кандидатури Шмигаля у своєму Telegram-каналі також повідомив народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Качура. Також він повідомив, що Гончарука на засіданні фракції наразі немає.

Нагадаємо, про те, що Гончарук вже написав заяву про звільнення, раніше заявляв народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Дубинський.