Студентку підозрюють у намірі вбити ножем своїх однокласників, фото: SVG Silh

https://racurs.ua/ua/n134620-studentku-z-abetkou-terorysta-ta-shkolyara-rosiyski-sylovyky-pidozruut-u-planuvanni-masovyh.html

Ракурс

Російські силовики заявляють про виявлення в Татарстані школяра та студентки, котрі планували здійснити масові вбивства.

Школяр вчився в одному з ліцеїв міста Казані. Він сам зателефонував правоохоронцям і повідомив, що планує перестріляти своїх однокласників. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на Національний антитерористичний комітет (НАК) РФ.

Зазначається, що мотиви такого вчинку школяр пізніше пояснив відсутністю авторитету в класі та низькою успішністю з іноземної мови. Він також зняв відео про нібито скоєний злочин, де як знаряддя фігурував ніж.

Студентка одного з коледжів вивчала «абетку домашнього терориста», стверджують у НАК. Вона нібито розглядала можливість вбити ножем своїх однокласників, діючи «за принципом квесту».

Причинами таких намірів вказуються «нереалізоване самолюбство і бажання зробити вчинок, на який звернуть увагу інші».

Наразі вказані школяр та студентка переведені на домашнє навчання й перебувають під посиленим контролем.

Нагадаємо, наприкінці лютого російські силовики заявляли про затримання двох 14-річних підлітків за підозрою в підготовці збройного нападу на школу.