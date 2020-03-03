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Ракурс
Під час виверження, фото: The Independent

Стовп попелу висотою 5 км: масштабне виверження вулкану розпочалося в Індонезії (ВІДЕО)

3 бер 2020, 19:22
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Виверження вулкану Мерапі розпочалося на індонезійському острові Ява.

Вулкан викинув стовп попелу висотою близько 5 км. Про це повідомляє видання The Independent.

Через виверження закрито міжнародний аеропорт у розташованому неподалік місті Суракарта (провінція Центральна Ява). Хмара попелу наразі рухається на північ.

Влада заборонила місцевим жителям підходити до вулкана ближче ніж на 3 км. Зазначається, що за межами цього радіусу наразі все ще безпечно. За 30 км від вулкана розташоване місто Джок’якарта — столиця однойменного округу з населенням майже 400 тис. осіб (за даними перепису 2010 року).

Висота вулкану Мерапі становить 2 тис. 910 м, періодично відбуваються його виверження.

Нагадаємо, у травні 2018 року через виверження вулкану Мерапі у небезпеці опинилися 120 альпіністів.


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