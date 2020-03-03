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Під час виверження, фото: The Independent
Стовп попелу висотою 5 км: масштабне виверження вулкану розпочалося в Індонезії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n134619-stovp-popelu-vysotou-5-km-masshtabne-vyverjennya-vulkanu-rozpochalosya-v-indoneziyi-video.htmlРакурс
Виверження вулкану Мерапі розпочалося на індонезійському острові Ява.
Вулкан викинув стовп попелу висотою близько 5 км. Про це повідомляє видання The Independent.
Через виверження закрито міжнародний аеропорт у розташованому неподалік місті Суракарта (провінція Центральна Ява). Хмара попелу наразі рухається на північ.
Влада заборонила місцевим жителям підходити до вулкана ближче ніж на 3 км. Зазначається, що за межами цього радіусу наразі все ще безпечно. За 30 км від вулкана розташоване місто Джок’якарта — столиця однойменного округу з населенням майже 400 тис. осіб (за даними перепису 2010 року).
Висота вулкану Мерапі становить 2 тис. 910 м, періодично відбуваються його виверження.
Нагадаємо, у травні 2018 року через виверження вулкану Мерапі у небезпеці опинилися 120 альпіністів.
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