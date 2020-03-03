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Во время извержения, фото: The Independent.
Столб пепла высотой 5 км: масштабное извержение вулкана началось в Индонезии (ВИДЕО)https://racurs.ua/n134619-stolb-pepla-vysotoy-5-km-masshtabnoe-izverjenie-vulkana-nachalos-v-indonezii-video.htmlРакурс
Извержение вулкана Мерапи началось на индонезийском острове Ява.
Вулкан выбросил столб пепла высотой около 5 км. Об этом сообщает издание The Independent.
Из-за извержения закрыт международный аэропорт в расположенном неподалеку городе Суракарта (провинция Центральная Ява). Облако пепла в настоящее время движется на север.
Власти запретили местным жителям подходить к вулкану ближе чем на 3 км. Отмечается, что за пределами этого радиуса пока все еще безопасно. В 30 км от вулкана расположен город Джокьякарта — столица одноименного округа с населением почти 400 тыс. человек (по данным переписи 2010 года).
Высота вулкана Мерапи составляет 2 тыс. 910 м, периодически происходят его извержения.
Напомним, в мае 2018 года из-за извержения вулкана Мерапи в опасности оказались 120 альпинистов.
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