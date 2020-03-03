Во время извержения, фото: The Independent.

https://racurs.ua/n134619-stolb-pepla-vysotoy-5-km-masshtabnoe-izverjenie-vulkana-nachalos-v-indonezii-video.html

Ракурс

Извержение вулкана Мерапи началось на индонезийском острове Ява.

Вулкан выбросил столб пепла высотой около 5 км. Об этом сообщает издание The Independent.

Из-за извержения закрыт международный аэропорт в расположенном неподалеку городе Суракарта (провинция Центральная Ява). Облако пепла в настоящее время движется на север.

Власти запретили местным жителям подходить к вулкану ближе чем на 3 км. Отмечается, что за пределами этого радиуса пока все еще безопасно. В 30 км от вулкана расположен город Джокьякарта — столица одноименного округа с населением почти 400 тыс. человек (по данным переписи 2010 года).

Высота вулкана Мерапи составляет 2 тыс. 910 м, периодически происходят его извержения.

Напомним, в мае 2018 года из-за извержения вулкана Мерапи в опасности оказались 120 альпинистов.