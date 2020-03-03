Коронавирус: в Польше на карантине находятся более 200 человек

Матеуш Моравецкий. Фото: RTVi

https://racurs.ua/n134618-koronavirus-v-polshe-na-karantine-nahodyatsya-bolee-200-chelovek.html

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Коронавирус в Польше пока не обнаружен. Во всяком случае, подтвержденных фактов заражения SARS-CoV-2 у наших западных соседей не зафиксировано.

Тем не менее, в настоящее время 231 человек находится на карантине с подозрением на коронавирус, еще 127 человек проходят тесты на инфекцию. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Wprost.

Глава польского правительства утверждает, что в Польшу коронавирус пока не дошел, но польские власти уже готовы к возможному появлению смертельной инфекции.

Правительством было выделено дополнительных 25 млн долл. на закупку необходимого оборудования и защитного снаряжения для госпиталей, в которых планируется размещать заболевших коронавирусом.

Премьер-министр призвал всех поляков сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не реагировать на провокации.