Коронавирус в Польше не зафиксирован - официальная Варшава

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Ни одного случая инфицирования коронавирусом в Польше не обнаружено. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на совместной пресс-конференции с главой Канцелярии премьер-министра Михалом Дворчиком.

Не подтвержден ни один случай заражения коронавирусом. Я думаю, это дело ближайших дней, или ближайшего времени, когда этот вирус в Польше появится. Сейчас 47 человек находятся на обсервации в больницах, — сказал Шумовский, пишет «Польське радіо».

Еще 55 человек в Польше находятся на «домашнем» карантине, а состояние свыше 1,5 тыс. человек контролируют санитарные службы.

В госбюджете Польши есть резерв, который предназначен на кризисные ситуации — более 1 млрд злотых. Также есть резервы главы Совета министров — 200 млн злотых, их можно гибко и быстро использовать, — сказал Дворчик.

В понедельник в Варшаве состоится специальное заседание Сейма, посвященное информации правительства о ситуации, связанной с коронавирусом. Также Министерство национального образования страны подготовило рекомендации директорам школ и детских садов в Польше в связи опасностью появления коронавируса.

Директор может, находясь в контакте с санитарно-эпидемиологическими службами, временно прекратить занятия в школе: например, на один день и выбрать фирму, которая проведет дезинфекцию школы, — сообщил министр Дариуш Пйонтковский.

Он также призвал отказаться от экскурсий в страны, в которых подтверждены случаи коронавируса. Кроме этого, польское образовательное ведомство попросило родителей не отправлять в школу детей с насморком и простудой.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что коронавирусом в Италии заразилась 26-летняя украинка.