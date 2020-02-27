Коронавирус на лайнере: заразились еще двое украинцев

Лайнер Diamond Princess, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n134382-koronavirus-na-laynere-zarazilis-esche-dvoe-ukraincev.html

Ракурс

Коронавирусом SARS-CoV-2 заразились еще двое украинцев, находившихся на борту лайнера Diamond Princess, которого в начале февраля помещали на карантин у берегов Японии.

Таким образом, общее количество инфицированных украинцев, связанных с этим лайнером, возросло до четырех человек. Об этом сообщает издание «Громадське» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерину Зеленко.

Отмечается, что инфицированных украинцев госпитализировали в больницы в Токио. Их состояние удовлетворительное.

Другие граждане Украины продолжают находиться на борту лайнера.

Всего на Diamond Princess на момент его прибытия в Японию находились около 3,7 тыс. человек, из них 25 — украинцы.

Всего на лайнере уже зафиксировано 705 случаев инфицирования, из них 36 человек находятся в тяжелом состоянии. Четыре человека умерли, 10 — вылечились.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, новый коронавирус недавно обнаружили у футболиста итальянского футбольного клуба «Пьянезе». Он добровольно пошел на карантин из-за ухудшения состояния здоровья.