Коронавірус на лайнері: інфікувалися ще двоє українців

Лайнер Diamond Princess, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n134382-koronavirus-na-layneri-infikuvalysya-sche-dvoie-ukrayinciv.html

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Коронавірусом SARS-CoV-2 інфікувалися ще двоє українців, які перебували на борту лайнера Diamond Princess, котрого на початку лютого поміщали на карантин біля берегів Японії.

Таким чином, загальна кількість інфікованих українців, пов’язаних з цим лайнером, зросла до чотирьох осіб. Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ України Катерину Зеленко.

Зазначається, що інфікованих українців госпіталізували до лікарень у Токіо. Їхній стан задовільний.

Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера.

Загалом на Diamond Princess на момент його прибуття до Японії перебували близько 3,7 тис. осіб, з них 25 — українці.

Всього на лайнері вже зафіксовано 705 випадків інфікування, з них 36 людей перебувають у тяжкому стані. Чотири людини померли, 10 — вилікувалися.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, новий коронавірус нещодавно виявили у футболіста італійського футбольного клубу «Пьянезе». Він добровільно пішов на карантин через погіршення стану здоров’я.