Сутички у Харкові на Барабашово: поліція розповіла про півсотні затриманих, п’ятьох постраждалих і відкриту справу, фото — Perepichka News

https://racurs.ua/ua/n134381-pivsotni-zatrymanyh-p-yatero-postrajdalyh-i-kryminalna-sprava-v-harkovi-pidsumuvaly-sutychky.html

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Поліція Київського відділу поліції Харкова затримала 53 громадянина для встановлення їх осіб та проведення слідчих дій.

Силовики заявили, що на ринку «Барабашово» вранці 100 осіб застосували піротехніку, сльозогінний газ та зброю. Поліція вилучила гумові кийки і газові балончики. Затриманих опитують слідчі. За попередніми даними, від сльозогінного газу постраждали п’ятеро громадян та керівник територіального підрозділу поліції.

Інформацію за фактом сутичок на «Барабашово» внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) КК України.

Сьогодні у Харкові сталися сутички на ринку «Барабашово». Вони сталося після приїзду комунальників в супроводі співробітників муніципальної охорони, які мали намір знести вхідну конструкцію. На ній висів банер «Кернес, руки геть від „Барабашово!“». У мерії Харкова заявили, що конструкція встановлена незаконно. Спроби комунальників розібрати арку призвели до того, що представники ініціативної групи «Stop дорога» заблокували техніку. Сталася масова бійка, а вхідну арку підпалили.