Столкновения в Харькове на Барабашово: полиция рассказала о полсотни задержанных, пятерых пострадавших и открытом деле, фото — Perepichka News

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Полиция Киевского отдела полиции Харькова задержала 53 гражданина для установления их личностей и проведения следственных действий.

Силовики заявили, что на рынке «Барабашово» утром 100 человек применили пиротехнику, слезоточивый газ и оружие. Полиция изъяла резиновые дубинки и газовые баллончики. Задержанных опрашивают следователи. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан, в том числе руководитель территориального подразделения полиции.

Информацию по факту столкновений на «Барабашово» внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК Украины.

Сегодня в Харькове произошли столкновения на рынке «Барабашово». Они случились из-за приезда коммунальщиков в сопровождении сотрудников муниципальной охраны, которые намеревались снести входную конструкцию, на которой висел баннер «Кернес, руки прочь от „Барабашово!“». В мэрии Харькова заявили, что конструкция установлена ​​незаконно. Попытки коммунальщиков разобрать арку привели к тому, что представители инициативной группы «Stop дорога» заблокировали технику. Произошла массовая драка, а входную арку подожгли.