Коронавірус у Польщі не зафіксований - офіційна Варшава

https://racurs.ua/ua/n134383-oficiyno-v-polschi-ne-pidtverdyly-jodnogo-vypadku-infikuvannya.html

Ракурс

Жодного випадку інфікування коронавірусом у Польщі не виявлено. Про це сьогодні повідомив міністр охорони здоров’я країни Лукаш Шумовський під час прес-конференції з главою Канцелярії прем'єр-міністра Міхалом Дворчиком.

Не підтверджено жодного випадку зараження коронавірусом. Я думаю, це справа найближчих днів, або найближчого часу, коли цей вірус у Польщі з’явиться. Зараз 47 осіб перебувають на обсервації в лікарнях, — сказав Шумовський, пише «Польське радіо».

Ще 55 осіб у Польщі перебувають на «домашньому» карантині, а стан понад 1,5 тис. осіб контролюють санітарні служби.

У держбюджеті Польщі є резерв, призначений взагалі на кризові ситуації — понад 1 млрд злотих. Також є резерви очільника Ради міністрів — 200 млн злотих, які можна гнучко і швидко використати, — сказав Дворчик.

У понеділок в Варшаві відбудеться спеціальне засідання Сейму, присвячене інформації уряду про ситуацію, пов’язану з коронавірусом. Також Міністерство національної освіти країни підготувало рекомендації директорам шкіл і дитячих садків у Польщі у зв’язку небезпекою появи коронавірусу.

Директор може, перебуваючи у контакті з санітарно-епідеміологічними службами, тимчасово припинити заняття в школі, наприклад, на один день; вибрати фірму, яка проведе дезінфекцію школи, — повідомив раніше міністр Даріуш Пйонтковський.

Він також закликав відмовитися від екскурсій до країн, у яких підтверджено випадки коронавірусу. Окрім цього, польське освітнє відомство попросило батьків не посилати до школи дітей з нежитем і застудою.