Коронавірус: в Польщі на карантині перебувають понад 200 осіб

Матеуш Моравецький. Фото: RTVi

https://racurs.ua/ua/n134618-koronavirus-v-polschi-na-karantyni-perebuvaut-ponad-200-osib.html

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Коронавірус в Польщі поки не виявлено. У всякому разі, підтверджених фактів зараження SARS-CoV-2 у наших західних сусідів не зафіксовано.

Тим не менш, наразі 231 особа перебуває на карантині з підозрою на коронавірус, ще 127 осіб проходять тести на інфекцію. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Wprost.

Глава польського уряду стверджує, що до Польщі коронавірус поки не дійшов, але польська влада вже готова до можливої ​​появи смертельної інфекції.

Урядом було виділено додаткових 25 млн дол. на закупівлю необхідного обладнання та захисного спорядження для госпіталів, у яких планується розміщувати хворих на коронавірус.

Прем'єр-міністр закликав всіх поляків зберігати спокій, не піддаватися паніці та не реагувати на провокації.