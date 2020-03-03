Коронавірус: в Польщі на карантині перебувають понад 200 осіб

Коронавірус: в Польщі на карантині перебувають понад 200 осібhttps://racurs.ua/ua/n134618-koronavirus-v-polschi-na-karantyni-perebuvaut-ponad-200-osib.htmlРакурс
Коронавірус в Польщі поки не виявлено. У всякому разі, підтверджених фактів зараження SARS-CoV-2 у наших західних сусідів не зафіксовано.
Тим не менш, наразі 231 особа перебуває на карантині з підозрою на коронавірус, ще 127 осіб проходять тести на інфекцію. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Wprost.
Глава польського уряду стверджує, що до Польщі коронавірус поки не дійшов, але польська влада вже готова до можливої появи смертельної інфекції.
Урядом було виділено додаткових 25 млн дол. на закупівлю необхідного обладнання та захисного спорядження для госпіталів, у яких планується розміщувати хворих на коронавірус.
Прем'єр-міністр закликав всіх поляків зберігати спокій, не піддаватися паніці та не реагувати на провокації.