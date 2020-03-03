Коронавірус в Україні: соцмережі відреагували влучним гумором та порадою ретельно мити руки

Новина про появу коронавірусу в Україні сколихнула 3 березня український сегмент соцмереж. Водночас, українці, здебільшого, з гумором відреагували на діагностування COVID-19 у чоловіка в Чернівцях, котрий нещодавно повернувся з Італії. Замість паніки та страху громадяни заявили про намір ретельніше мити руки.

Хутко мобільну групу санжарських лікарів в Чернівці, — жартують користувачі соцмереж.

Нарешті, а то аж незручно було, що скрізь коронавірус є, а у нас немає, — пишуть інші.

Продаю сіль, сірники, гречку. Дорого! — вирішили підзаробити користувачі Фейсбук.

Хороша була область, Чернівецька. Тепер її певно спалять, — розмірковують українці після подій у Нових Санжарах.