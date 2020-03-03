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Коронавірус в Україні: соцмережі відреагували влучним гумором та порадою ретельно мити руки
«Продаю сіль і сірники»: соцмережі відреагували гумором на коронавірус в Україні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n134616-prodau-sil-i-sirnyky-socmereji-vidreaguvaly-gumorom-na-koronavirus-v-ukrayini-foto.htmlРакурс
Новина про появу коронавірусу в Україні сколихнула 3 березня український сегмент соцмереж. Водночас, українці, здебільшого, з гумором відреагували на діагностування COVID-19 у чоловіка в Чернівцях, котрий нещодавно повернувся з Італії. Замість паніки та страху громадяни заявили про намір ретельніше мити руки.
Хутко мобільну групу санжарських лікарів в Чернівці, — жартують користувачі соцмереж.
Нарешті, а то аж незручно було, що скрізь коронавірус є, а у нас немає, — пишуть інші.
Продаю сіль, сірники, гречку. Дорого! — вирішили підзаробити користувачі Фейсбук.
Хороша була область, Чернівецька. Тепер її певно спалять, — розмірковують українці після подій у Нових Санжарах.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про перший в Україні випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2 у чоловіка з Чернівців, який подорожував по Італії зі своєю дружиною. У Кабінеті міністрів заявили, що готові оголосити карантин у країні в разі ширшого спалаху коронавірусу, однак закривати кордони Україна не планує.
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