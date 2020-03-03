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Ракурс
Викрадені велосипедні сидіння, фото: JapanTimes

Стрес на роботі змушував японця 25 років красти велосипедні сидіння (ВІДЕО)

3 бер 2020, 18:33
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В Японії поліція затримала чоловіка похилого віку, який впродовж 25 років крав велосипедні сидіння.

Водій вантажівки Хіроакі Суда, якого заарештували за таке дивне заняття, назбирав майже 6 тис. велосипедних сидінь, пише Japan Times.

Правоохоронцям вдалося затримати японця після того, як дві його крадіжки були зафіксовані камерами відеоспостереження. Зокрема, Суда попав на відео, коли вкрав велосипедне сидіння в Хігасіосаці на залізничній станції, а потім — на стоянці для велосипедів у тому ж місті. Вартість двох вкрадених сидінь оцінили в 8 тис. єн (близько 1,8 тис. грн)

Японець визнав усі звинувачення і пояснив мотив своїх вчинків.

Я почав красти велосипедні сидіння близько 25 років тому в Токіо й Осаці, щоби зняти стрес на роботі, а виявилося, що збирати їх дуже весело, — пояснив свою поведінку затриманий у суді.

Поліція здивувалася, знайшовши стільки велосипедних сидінь, і підозрює, що Суда крав їх під час переїзду з міста в місто.

Раніше повідомлялося, що в Японії підпалили аніме-студію. Виявилося, що підозрюваний мстився за плагіат.

Джерело: Ракурс


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