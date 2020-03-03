Похищенные велосипедные сиденья, фото: JapanTimes

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Ракурс

В Японии полиция задержала пожилого мужчину, который в течение 25 лет воровал велосипедные сиденья.

Водитель грузовика Хироаки Суда, которого арестовали за такое странное занятие, собрал почти 6 тыс. велосипедных сидений, пишет Japan Times.

Правоохранителям удалось задержать японца после того, как две его кражи были зафиксированы камерами видеонаблюдения. В частности, Суда попал на видео, когда украл велосипедное сидение в Хигасиосаце на железнодорожной станции, а затем — на стоянке для велосипедов в том же городе. Стоимость двух украденных сидений оценили в 8 тыс. иен (около 1,8 тыс. грн).

Японец признал все обвинения, рассказав о мотивах своих поступков.

Я начал воровать велосипедные сиденья около 25 лет назад в Токио и Осаке, чтобы снять стресс на работе, а оказалось, что собирать их очень весело, — объяснил свое поведение задержанный в суде.

Полиция удивилась, найдя столько велосипедных сидений, и подозревает, что Суда украл их при переездах из города в город.

Ранее сообщалось, что в Японии подожгли аниме-студию. Оказалось, что подозреваемый мстил за плагиат.