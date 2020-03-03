Володимир Якименко, фото: ТСН

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Український політв’язень Володимир Якименко, незаконно утримуваний за ґратами Росією, надіслав омбудсмену Людмилі Денісовій відеозаписи, на яких розповів про умови свого перебування у російській обласній тюремній лікарні «ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСИН» в Саратовській області РФ.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

На відео Якименко, зокрема, повідомляє, що на нього продовжує здійснюватися психологічний тиск.

Він зазначає, що хоча вже перебуває в цьому закладі третю добу і його турбує ключиця, яку він пошкодив, тягаючи тяжкі сумки під час етапування, лікування йому не надають.

Прошу в них допомоги, не реагують, — наголосив політв’язень.

Крім того, його, попри ушкоджену ключицю, змушують працювати.

Водночас Якименко зазначив, що щодо нього не застосовують фізичного насилля, на відміну від інших в’язнів.

Те, що я бачив при прийомці тут, дуже жахливо. Людей катують, знущаються, — наголосив політв’язень. — Дуже жахливі умови.

Денісова у зв’язку із описаною Якименком ситуацією звернулася до комісара Ради Європи з прав людини та української дипломатичної служби із закликом відвідати Якименка.

«Адже в таких умовах він потребує підтримки та уваги, а також впевненості, що його не залишили наодинці», — наголошує омбудсмен.

Якименко — активіст «Автомайдану» із села Чаплинка Херсонської області. Він також активно допомагав українській армії. 11 червня 2017 року російські силовики затримали його під час перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом і звинуватили його в нібито перевезенні наркотиків. Згодом Якименка засудили до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Денісова повідомляла, що Якименка у виправній колонії в Саратовській області піддають насильству та приниженням.