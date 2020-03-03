Владимир Якименко, фото: ТСН

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Украинский политзаключенный Владимир Якименко, незаконно удерживаемый за решеткой Россией, прислал омбудсмену Людмиле Денисовой видеозаписи, на которых рассказал об условиях своего пребывания в российской областной тюремной больнице «ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСИН» в Саратовской области РФ.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

На видео Якименко, в частности, сообщает, что в отношении него продолжает оказываться психологическое давление.

Он отмечает, что хотя уже находится в этом заведении третьи сутки и его беспокоит ключица, которую он повредил, таская тяжелые сумки во время этапирования, лечение ему не предоставляют.

Прошу у них помощи, не реагируют, — отметил политзаключенный.

Кроме того, его, несмотря на поврежденную ключицу, заставляют работать.

В то же время Якименко отметил, что к нему не применяется физическое насилие, в отличие от других заключенных.

То, что я видел при приемке здесь, очень ужасно. Людей пытают, издеваются, — отметил политзаключенный. — Очень ужасные условия.

Денисова в связи с описанной Якименко ситуацией обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека и украинской дипломатической службе с призывом посетить Якименко.

Ведь в таких условиях он нуждается в поддержке и внимании, а также уверенности, что его не оставили наедине, — отмечает омбудсмен.

Якименко — активист «Автомайдана» из села Чаплинка Херсонской области. Он также активно помогал украинской армии. 11 июня 2017 года российские силовики задержали его при пересечении административной границы со временно оккупированным Крымом и обвинили в якобы перевозке наркотиков. Впоследствии Якименко приговорили к 15 годам заключения.

Напомним, в декабре 2019 года Денисова сообщала, что Якименко в исправительной колонии в Саратовской области подвергают насилию и унижениям.