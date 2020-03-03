Созданный Google робот, фото: Sehoon Ha

https://racurs.ua/n134613-v-google-sozdali-robota-kotoryy-samostoyatelno-nauchilsya-hodit-video.html

Ракурс

Google осуществила значительный прорыв в сфере робототехники. Специалисты проекта Google Robotics создали алгоритм, который поможет в обучении роботов хождению. Созданный инженерами четвероногий робот самостоятельно научился ходить в разных направлениях и возвращаться. При этом вмешательство людей в этот процесс было минимальным.

Статью о результатах своей работы инженеры опубликовали на портале ArXiv.org, пишет Naked Science.

Алгоритмы обычно сначала обучают и тестируют с помощью компьютерной симуляции, а уже потом интегрируют в устройство. Однако специалисты этого проекта решили отказаться от предварительного тестирования в виртуальной среде. Вместо этого разработчики использовали обучение с подкреплением в реальности.

Инженеры запустили работа на ограниченную территорию и заставили изучать несколько действий. Когда он доходил до края зоны обучения, то разворачивался без помощи ученых. Кроме того, специалисты добавили в программное обеспечение устройства жестко заданный алгоритм, который позволял ему возвращаться в устойчивое положение после падений.

Сначала четвероногого робота тестировали на плоской поверхности. Он научился передвигаться по ней примерно за полтора часа. Затем условия усложнили, запустив устройство на ажурную резиновую подстилку и на мягкий коврик с эффектом памяти. Чтобы научиться ходить по этим поверхностям, робот потратил соответственно 4,5 и 5,5 часов.

Получая возможность учиться автономно, работы приближаются к возможности учиться в реальном мире, в котором мы живем, а не в лаборатории, — рассказала одна из авторов проекта Челси Финн.

В будущем ученые планируют приспособить алгоритмы для тренировки роботов различных типов и совместного обучения одновременно нескольких машин в ограниченном пространстве.

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