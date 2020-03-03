Коронавирус и финансы: ФРС США снизила базовую ставку

Федеральная резервная система США снизила базовую ставку. Фото: Realnoevremya.ru

https://racurs.ua/n134612-koronavirus-i-finansy-frs-ssha-snizila-bazovuu-stavku.html

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Коронавирус негативно отразился на фондовом мировом рынке. Богатейшие люди планеты потеряли миллиарды долларов из-за ажиотажа вокруг коронавируса. Для стабилизации ситуации Федеральная резервная система США приняла решение понизить базовую процентную ставку до уровня 1−1,25%, тем самым опустив ее на 0,5 процентного пункта.

Следует отметить, что решение о снижении базовой ставки было внеплановым, так как заседание ФРС должно было состояться 17−18 марта этого года, сообщается на сайте ФРС.

Свое решение в ФРС объяснили распространением коронавируса, что создает дополнительные риски для экономической активности.

На снижении базовой ставки настаивала и администрация президента США Дональда Трампа. В Белом доме считают, что это поможет минимизировать последствия распространения коронавируса для экономики США.

После решения американского регулятора баррель нефти марки Brent с поставками в мае на лондонской бирже ICE подорожал на 1,66 долл. (3,2%) до 53,5 долл. Стоимость барреля нефти марки WTI с поставками в апреле на нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на 1,15 долл. (2,46%) до 47,9 долл.

Тем не менее, некоторые эксперты полагают, что меры, предпринятые ФРС, вряд ли приведут к существенному росту совокупного спроса. Однако снижение ставок может помочь смягчить стресс в финансовой системе и улучшить настроения инвесторов.

Формально снижение базовой ставки приводит к снижению банковской ставки кредитования для первоклассных заемщиков, что автоматически приводит к корректировке других ставок кредитования. Снижение рыночных процентных ставок благоприятно сказывается на кредитовании. Это может привести к ускорению прироста ВВП.

В случае неблагоприятной ситуации снижение ставок ФРС может поддержать экономику США, а значит и мировую экономику из-за эффекта глобализации.