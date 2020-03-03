Коронавірус і фінанси: ФРС США знизила базову ставку

Федеральна резервна система США знизила базову ставку. Фото: Realnoevremya.ru

https://racurs.ua/ua/n134612-koronavirus-i-finansy-frs-ssha-znyzyla-bazovu-stavku.html

Ракурс

Коронавірус негативно вплинув на фондовий світовий ринок. Найбагатші люди планети втратили мільярди доларів через ажіотаж навколо коронавірусу. Для стабілізації ситуації Федеральна резервна система США прийняла рішення знизити базову процентну ставку до рівня 1−1,25%, тим самим опустивши її на 0,5 процентного пункту.

Слід зазначити, що рішення про зниження базової ставки було позаплановим, так як засідання ФРС мало відбутися 17−18 березня цього року, повідомляється на сайті ФРС.

Своє рішення в ФРС пояснили поширенням коронавірусу, що створює додаткові ризики для економічної активності.

На зниженні базової ставки наполягала й адміністрація президента США Дональда Трампа. У Білому домі вважають, що це допоможе мінімізувати наслідки поширення коронавірусу для економіки США.

Після рішення американського регулятора барель нафти марки Brent з постачанням у травні на лондонській біржі ICE подорожчав на 1,66 дол. (3,2%) до 53,5 дол. Вартість бареля нафти марки WTI з постачанням у квітні на нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) виросла на 1,15 дол. (2,46%) до 47,9 дол.

Проте, деякі експерти вважають, що заходи, вжиті ФРС, навряд чи приведуть до істотного зростання сукупного попиту. Однак зниження ставок може допомогти пом’якшити стрес у фінансовій системі і поліпшити настрої інвесторів.

Формально зниження базової ставки призводить до зниження банківської ставки кредитування для першокласних позичальників, що автоматично призводить до корегування інших ставок кредитування. Зниження ринкових процентних ставок позитивно позначається на кредитуванні. Це може привести до прискорення приросту ВВП.

У разі несприятливої ​​ситуації зниження ставок ФРС може підтримати економіку США, а значить і світову економіку через ефект глобалізації.