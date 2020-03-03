Межигір’я Януковича в АРМА назвали українським Ватиканом і перелічили його цілющі властивості

https://racurs.ua/ua/n134611-mejygirya-yanukovycha-v-arma-nazvaly-ukrayinskym-vatykanom-i-perelichyly-yogo-ciluschi.html

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Про «Межигір'я», в якому свого часу мешкав колишній президент-втікач Віктор Янукович, сьогодні розповів тимчасово виконуючий обов’язки голови Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Віталій Сигидин. Сьогодні керівництво АРМА звітувало про виконану роботу у 2019 році.

АРМА повинна знайти управителя «Межигр'я»… В процесі вивчення активів комплексу ми зіткнулися з дуже багатьма факторами, бо це не просто будівлі, земельна ділянка і рухоме майно. Там є біолабораторія, ферми, унікальні теплиці… Складно уявити, яким чином цим можна управляти одноособово, — зазначив Сигидин.

Він додав, що найближчим часом АРМА з НАБУ і САП проводитиме інвентаризацію «Межигір'я», оскільки де-факто донині комплекс управляється громадською організацією.

«Межигір'я» — це український Ватикан, як казав один мій знайомий. Це унікальний комплекс, на його території є храм. Це взагалі унікальне місце сили, оскільки там дійсно був храм, куди привозили хворих людей, які потім зцілювалися, — заявив директор АРМА.

Окрім цього, під час брифінгу він розповів про те, що реєстр арештованих активів цьогоріч запрацює на повну.