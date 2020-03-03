Ядерна зброя: Трамп підтримав проведення саміту постійних членів Радбезу ООН, фото — Trandsmap

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Президент США Дональд Трамп підтримав пропозицію Росії провести саміт країн-лідерів так званої «ядерної п’ятірки», які є постійними членами Ради безпеки ООН.

«Ядерної п’ятіркою» називають неформальне об'єднанням країн, що володіють ядерною зброєю. У нього входять Китай, Велика Британія, США, РФ і Франція.

Про це російським ЗМІ 3 березня розповів глава російського МЗС Сергій Лавров. За його словами, проведення такої зустрічі почергово підтримали Китай і Франція.

Трамп підтвердив згоду і підтримав цю пропозицію, — сказав Лавров у Москві. Залишилося дочекатися анонсу дати і місця зустрічі.

Раніше Міністерство оборони США заявило про оснащення балістичних ракет підводних човнів атомного ракетного базування новими ядерними боєголовками малої потужності.

Торік у березні в Пентагоні заявили, що РФ може застосувати ядерну зброю. За словами глави Європейського командування США Кертіса Скапаротті, це частина російської доктрини і способу ведення війни.

Наприкінці січня цього року Вашингтон запропонував обговорити c Москвою контроль над озброєннями на полях зустрічі «ядерної п’ятірки» в Пекіні. Але після переговорів у столиці Китаю представники країн «ядерної п’ятірки» не узгодили спільну заяву за підсумками зустрічі. Тоді росіяни повідомляли про «поглиблення дефіциту взаємної довіри» між країнами, що є «безпрецедентним викликом для даного формату».