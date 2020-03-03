Ядерное оружие: Трамп поддержал проведение саммита постоянных членов Совбеза ООН, фото — Trandsmap

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Президент США Дональд Трамп поддержал предложение России провести саммит стран-лидеров так называемой «ядерной пятерки», которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН.

«Ядерной пятеркой» называют неформальное объединение стран, обладающих ядерным оружием. В него входят Китай, Великобритания, США, РФ и Франция.

Об этом российским СМИ 3 марта рассказал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, проведение такой встречи поочередно поддержали Китай и Франция.

Трамп подтвердил согласие и поддержал это предложение, — сказал Лавров в Москве. Осталось дождаться анонса даты и места встречи.

Ранее Министерство обороны США заявило об оснащении баллистических ракет подводных лодок атомного ракетного базирования новыми ядерными боеголовками малой мощности.

В прошлом году в марте в Пентагоне заявили, что РФ может применить ядерное оружие. По словам главы Европейского командования США Кертиса Скапаротти, это часть российской доктрины и способа ведения войны.

В конце января этого года Вашингтон предложил обсудить c Москвой контроль над вооружениями на полях встречи «ядерной пятерки» в Пекине. Но после переговоров в столице Китая представители стран «ядерной пятерки» не договорились согласовать совместное заявление по итогам встречи. Тогда россияне сообщали об «углублении дефицита взаимного доверия» между странами.