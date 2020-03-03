Посольство США увидело «значительный прогресс в реформировании» Рябошапки

Руслан Рябошапка, фото: inforesist.org

https://racurs.ua/n134609-posolstvo-ssha-uvidelo-znachitelnyy-progress-v-reformirovanii-ryaboshapki.html

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На странице посольства США в Украине появилось сообщение о том, что в этом дипредставительстве с нетерпением ожидают сегодняшней встречи Генпрокурора Украины Руслана Рябошапки с послами стран «Большой семерки» (G7).

Отмечается, что на этой встрече дипломаты планируют «обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса Генерального прокурора».

Генпрокурором Рябошапка стал 29 августа 2019 года.

С середины февраля распространяются слухи о возможном увольнении его с этой должности. Тогда Рябошапка называл их провокацией.

Сегодня народный депутат из «Слуги народа» Максим Бужанский в своем Фейсбуке сообщил, что зарегистрировал в парламенте постановление о недоверии Рябошапке. Народный избранник также опубликовал фото соответствующего документа.