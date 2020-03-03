Отставка Рябошапки: Бужанский зарегистрировал в Раде постановление о недоверии генпрокурору, фото — "Патриоты Украины"

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Ракурс

Нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский зарегистрировал в Верховной Раде постановление о недоверии генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

В Фейсбук нардеп опубликовал копию первой страницы соответствующего представления и отметил, что «постановление о выражении недоверия Генеральному прокурору набрало необходимое количество голосов» (150). Бужанский зарегистрировал документ в парламенте, но на сайте Рады пока проект постановления отсутствует.

Выгоним его вместе, так сказать, — написал Бужанский.

Выражение недоверия Рябошапке парламентом повлечет отставку генпрокурора.

Слухи об увольнении Рябошапки распространялись в середине февраля. Тогда их озвучил нардеп Александр Дубинский, близкий к Бужанскому. Генпрокурор назвал такие разговоры провокацией. Вчера глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что парламент заслушает отчет Рябошапки на внеочередной сессии 4 марта.

45-летний Бужанский — русскоязычный украинский блогер из Днепра. В Раду он попал по мажоритарному округу № 25.

В декабре 2019 года устроил драку в зале заседаний с депутатом своей же фракции Гео Леросом из-за якобы оскорблений последним депутата Ирины Верещук. 19 февраля 2020 года Бужанский на заседании Рады отказался почтить минутой молчания память героев Небесной сотни и Революции достоинства.