Коронавирус обнаружили в Черновцах. Фото: Ракурс

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Пограничники Черновицкого отряда, которые могли контактировать с больным на коронавирус украинцем, находятся под наблюдением медиков.

Врачи отслеживают температуру тела бойцов Государственной пограничной службы Украины, проводят другие процедуры. Пока никаких признаков какой-либо болезни у них не зафиксировали. Об этом сообщил начальник пресс-службы Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко в комментарии «Укринформу».

Совместно с представителями Минздрава мы отслеживаем состояние здоровья изменения пограничников, которые осуществляли пограничные процедуры в тот день, когда больной на коронавирус мужчина пересекал границу, — отметил он.

По словам Бровко, такие меры необходимы для того, чтобы в случае необходимости вовремя отреагировать на изменения состояния здоровья военных.

Тем временем председатель Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко заявляет, что первый случай заражения коронавирусом свидетельствует, что проверки на границе температуры тела неэффективны. По его словам, скрининг зараженный тоже проходил, но результатов эта процедура не дала.

Семья, которая возвращалась в Черновцы с поездки по Европе, тоже проходила скрининг. И все было нормально, пока через несколько дней мужчина сам не обратился к семейному врачу с жалобой на плохое самочувствие, — заявил Кравченко.

Напомним, в Черновцах сегодня обнаружили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Украине. Мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии и вернулся домой 26 февраля. Симптомы у него появились 29 февраля. Сейчас больной находится в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы.