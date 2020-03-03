Новости Харьковщины: «слуги» сняли своего кандидата в пользу близкого к Авакову на довыборах в Раду, фото — СН

https://racurs.ua/n134599-slugi-snyali-svoego-kandidata-v-polzu-blizkogo-k-avakovu-smi-o-dovyborah-v-radu-v-harkovskoy.html

Ракурс

Партия «Слуга народа» сняла с выборов в Раду своего кандидата по мажоритарному округу № 179 в Харьковской области. Виктория Алексейчук не будет баллотироваться на довыборах.

СМИ утверждают, что это произошло из-за того, что министр внутренних дел Арсен Аваков поддерживает другого кандидата, экс-главу Харьковской ОГА Юлию Светличную.

Нардеп от «Слуги народа» Александр Качура объяснил НВ, что в партии это решение объяснили низким рейтингом их кандидата. Издание же пишет со ссылкой на собственный источник, что к отзыву Алексейчук приложил свою руку именно влиятельный в регионе Аваков.

В пресс-службе партии сегодня поблагодарили Алексейчук за «честную и прозрачную кампанию» и заявили, что рассчитывают на ее участие в местных выборах в октябре. В СН утверждают, что решение о баллотировании Алексейчук приняли еще до того, как стало известно о намерениях Светличной.

Это полностью изменило предвыборную картину. Было бы нечестно и глупо игнорировать это, — говорится в партийном официозе.

Сегодня вечером состоится заседание ЦИК, на котором рассмотрят отмену регистрации Алексейчук.

Согласно данным группы «Рейтинг», она имела только 12% поддержки, а за Светличную готовы проголосовать 62,3% избирателей.

В июле прошлого года в округе № 179 на внеочередных выборах победил кандидат от «Слуги народа» Алексей Кучер. Его в ноябре 2019 года президент назначил председателем Харьковской ОГА. Округ охватывает пять районов Харьковщины.