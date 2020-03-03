На Черниговщине ребенок забеременел вследствие длительной связи с 58-летним педофилом. Фото: TV5

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Ракурс

Педофил в Черниговской области имел длительные интимные отношения с 13-летней школьницей. В результате девочка забеременела от годившегося ей в дедушки мужчины.

О сексуальных отношениях между 58-летним мужчиной и несовершеннолетней стало известно после того, как 2 марта школьница обратилась за медпомощью в связи с беременностью. Девочка рассказала правоохранителям, что имела длительные сексуальные отношения со взрослым мужчиной. Об этом сообщают в пресс-центре облуправления Нацполиции.

Полиция подозревает в совершении преступления мужчину 1962 года рождения, его задержали. Он уже сознался в содеянном и дает показания.

В отношении мужчины начато уголовное производство по факту изнасилования лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Педофилу грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в Донецкой области посадили педофила-рецидивиста, который изнасиловал и развратил пять школьниц.