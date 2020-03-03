На Чернігівщині дитина завагітніла внаслідок тривалого зв'язку з 58-річним педофілом. Фото: TV5

https://racurs.ua/ua/n134598-na-chernigivschyni-dytyna-zavagitnila-vnaslidok-tryvalogo-zv-yazku-z-58-richnym-pedofilom.html

Ракурс

Педофіл у Чернігівській області мав тривалі інтимні стосунки з 13-річною школяркою. Внаслідок цього дівчинка завагітніла від чоловіка, який годиться їй у дідусі.

Про сексуальні стосунки між 58-річним чоловіком і неповнолітньою стало відомо після того, як 2 березня школярка звернулася по меддопомогу в зв’язку з вагітністю. Дівчинка розповіла правоохоронцям, що мала тривалі сексуальні стосунки з дорослим. Про це повідомляють у прес-центрі облуправління Нацполіції.

Поліція підозрює у вчиненні злочину чоловіка 1962 року народження, його затримано. Він вже зізнався у скоєному та дає свідчення.

Стосовно чоловіка розпочато кримінальне провадження за фактом зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України). Педофілу загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на Донеччині кинули за ґрати педофіла-рецидивіста, який зґвалтував і розбестив п’ятьох школярок.