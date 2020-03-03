Китайський коронавірус у світі. Карта: Global Cases by Johns Hopkins CSSE

https://racurs.ua/ua/n134597-epidemiya-koronavirusu-na-bali-gospitalizuvaly-p-yatoh-osib-pershyy-vypadok-zafiksuvaly.html

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Новий короновірус можуть виявити на індонезійському острові Балі. В лікарню з підозрою на SARS-Cov-2 госпіталізували громадянина Російської Федерації та ще чотирьох іноземців.

Результати тестів ще невідомі. Усіх туристів госпіталізували після виявлення симптомів грипу і високої температури у громадянина Японії, який прибув в аеропорт Денпасара. Про це повідомила глава управління охорони здоров’я провінції Кетута Суарджайю, передає Lenta.ru.

Збільшується кількість заражених в Ірані. З початку спалаху коронавірусу у 23 депутатів іранського парламенту виявили COVID-2019. За інформацією BNOnews у Twitter, наразі коронавірусом в країні інфіковані 2 тис. 336 осіб.

Як повідомляє rtbf. be, у Бельгії зафіксували п’ять нових випадків зараження коронавірусом. Всі хворі раніше повернулися до Бельгії з півночі Італії. Наразі загальне число хворих в країні становить вже 13 осіб.

У Швеції підтвердили дев’ять нових випадків зараження коронавірусом. Три випадки зафіксовані в регіоні Вестра-Йеталанд. Усі заражені раніше відвідували Італію. За інформацією svt. se, четверо осіб захворіли в Стокгольмського регіоні. Загалом у Швеції коронавірусом інфікувалися вже 24 особи.

Сьогодні перший випадок зараження зафіксували у Гібралтарі. Два нові виявили в окрузі Фултон американського штату Джорджія, нові випадки у графстві Норфолк (штат Массачусетс) та Еквадорі.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу COVID-19 в Україні виявили у Чернівцях. Інфікований скаржиться на лихоманку і сухий кашель. Особи, які контактували з хворим, перебувають у режимі самоізоляції.