Китайский коронавирус в мире. Карта: Global Cases by Johns Hopkins CSSE

https://racurs.ua/n134597-epidemiya-koronavirusa-na-bali-gospitalizirovali-pyat-chelovek-pervyy-sluchay-zafiksirovali.html

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Новый короновирус могут обнаружить на индонезийском острове Бали. В больницу с подозрением на SARS-Cov-2 госпитализировали гражданина Российской Федерации и еще четырех иностранцев.

Результаты тестов еще неизвестны. Всех туристов госпитализировали после выявления симптомов гриппа и высокой температуры у гражданина Японии, прибывшего в аэропорт Денпасара. Об этом сообщила глава управления здравоохранения провинции Кетута Суарджайю, передает Lenta.ru.

Увеличивается количество зараженных в Иране. С начала вспышки коронавируса у 23 депутатов иранского парламента обнаружили COVID-2019. По информации BNOnews в Twitter, сейчас коронавирусом в стране инфицированы 2 тыс. 336 человек.

Как сообщает rtbf. be, в Бельгии зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом. Все больные ранее вернулись в Бельгию с севера Италии. Сейчас общее число больных в стране составляет уже 13 человек.

В Швеции подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом. Три случая зафиксированы в регионе Вестра-Йеталанд. Все зараженные ранее посещали Италию. По информации svt. se, четыре человека заболели в Стокгольмском регионе. Всего в Швеции коронавирусом инфицировались уже 24 человека.

Сегодня первый случай заражения зафиксировали в Гибралтаре. Два новых обнаружили в округе Фултон американского штата Джорджия, новые случаи есть в графстве Норфолк (штат Массачусетс) и Эквадоре.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, первый случай коронавируса COVID-19 в Украине обнаружили в Черновцах. Инфицированный жалуется на лихорадку и сухой кашель. Лица, которые контактировали с больным, находятся в режиме самоизоляции.