Первое заражение коронавирусом обнаружили в Черновцах. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n134594-koronavirus-v-chernovcah-mediki-soobschili-o-sostoyanii-zdorovya-inficirovannogo-ukrainca-video.html

Ракурс

Первый инфицированный китайским коронавирусом Covid-19 украинец пребывает в изолированной отдельной палате в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы.

Медики оценивают состояние больного ближе к среднетяжелому. Лечат его, как пациента с респираторной инфекцией. Рентгеновский снимок показал, что пневмонии у пациента нет. Чувствует он себя нормально. Об этом 3 марта на брифинге заявила замдиректора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, который транслировался в эфире местного телевидения.

Местное издание molbuk.ua пишет, что изоляционная палата, в которой находится больной, имеет отдельный санузел, а врачи контактируют с ним только в защитной экипировке. И. о. директора лабораторного центра Минздрава Наталья Гопко отмечает, что «вирус не контактирует с другими пациентами, которые находятся в инфекционном отделении».

Жена зараженного находится в самоизоляции дома. У женщины нет никаких симптомов респираторного заболевания.

После случая заражения Черновицкая областная государственная администрация связалась с румынскими чиновниками для установления лиц, которые контактировали на борту самолета с больным коронавирусом украинцем. Руководство ОГА заявило, что сегодня начнут обследовать контактных лиц, вернувшихся из Италии с больным.

Контактируем с румынскими коллегами, чтобы с их помощью определить смежные места в самолете, где они сидели, и установить контактных лиц на борту самолета, — цитирует главу ОГА Сергея Осадчука «Интерфакс-Украина».

Напомним, первый случай коронавируса COVID-19 в Украине обнаружили в Черновцах. Госпитализация больного произошла 29 февраля, а 1 марта медики провели лабораторные исследования. Он жалуется на лихорадку и сухой кашель. Лица, которые контактировали с больным, находятся в режиме самоизоляции. Всего на двухнедельной обсервации будут находиться 35 человек.