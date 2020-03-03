Коронавірус у Чернівцях: медики повідомили про стан здоров’я інфікованого українця (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n134594-koronavirus-u-chernivcyah-medyky-povidomyly-pro-stan-zdorov-ya-infikovanogo-ukrayincya-video.htmlРакурс
Перший інфікований китайським коронавірусом Covid-19 українець перебуває в ізольованій в окремій палаті в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні.
Медики оцінюють стан хворого ближче до середньоважкого. Лікують його, як пацієнта з респіраторною інфекцією. Рентгенівський знімок показав, що пневмонії у пацієнта немає. Почуває він себе нормально. Про це 3 березня на брифінгу заявила заступник директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, який транслювався в ефірі місцевого телебачення.
Місцеве видання molbuk.ua пише, що ізоляційна палата, у якій перебуває хворий, має окремий санвузол, а лікарі контактують з ним лише в захисній екіпіровці. В. о. директора лабораторного центру МОЗ Наталія Гопко зазначає, що «вірус не контактує з іншими пацієнтами, які перебувають у інфекційному відділенні».
Дружина зараженого знаходиться у самоізоляції вдома. У жінки немає ніяких симптомів респіраторного захворювання.
Після випадку зараження Чернівецька обласна державна адміністрація зв’язалася з румунськими чиновниками для встановлення осіб, які контактували на борту літака з хворим коронавірусом українцем. Керівництво ОДА заявило, що сьогодні почнуть обстежувати контактних осіб, які повернулися з Італії з хворим.
Контактуємо з румунськими колегами, щоб з їх допомогою визначити суміжні місця в літаку, де вони сиділи, і встановити контактних осіб на борту літака, — цитує голову ОДА Сергія Осадчука «Інтерфакс-Україна».
Нагадаємо, перший випадок коронавірусу COVID-19 в Україні виявили у Чернівцях. Госпіталізація хворого відбулася 29 лютого, а 1 березня медики провели лабораторні дослідження. Він скаржиться на лихоманку і сухий кашель. Особи, які контактували з хворим, перебувають у режимі самоізоляції. Всього на двотижневій обсервації перебуватиме 35 осіб.