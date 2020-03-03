Перше зараження коронавірусом виявили у Чернівцях. Фото: Ракурс

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Перший інфікований китайським коронавірусом Covid-19 українець перебуває в ізольованій в окремій палаті в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні.

Медики оцінюють стан хворого ближче до середньоважкого. Лікують його, як пацієнта з респіраторною інфекцією. Рентгенівський знімок показав, що пневмонії у пацієнта немає. Почуває він себе нормально. Про це 3 березня на брифінгу заявила заступник директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, який транслювався в ефірі місцевого телебачення.

Місцеве видання molbuk.ua пише, що ізоляційна палата, у якій перебуває хворий, має окремий санвузол, а лікарі контактують з ним лише в захисній екіпіровці. В. о. директора лабораторного центру МОЗ Наталія Гопко зазначає, що «вірус не контактує з іншими пацієнтами, які перебувають у інфекційному відділенні».

Дружина зараженого знаходиться у самоізоляції вдома. У жінки немає ніяких симптомів респіраторного захворювання.

Після випадку зараження Чернівецька обласна державна адміністрація зв’язалася з румунськими чиновниками для встановлення осіб, які контактували на борту літака з хворим коронавірусом українцем. Керівництво ОДА заявило, що сьогодні почнуть обстежувати контактних осіб, які повернулися з Італії з хворим.

Контактуємо з румунськими колегами, щоб з їх допомогою визначити суміжні місця в літаку, де вони сиділи, і встановити контактних осіб на борту літака, — цитує голову ОДА Сергія Осадчука «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу COVID-19 в Україні виявили у Чернівцях. Госпіталізація хворого відбулася 29 лютого, а 1 березня медики провели лабораторні дослідження. Він скаржиться на лихоманку і сухий кашель. Особи, які контактували з хворим, перебувають у режимі самоізоляції. Всього на двотижневій обсервації перебуватиме 35 осіб.