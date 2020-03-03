Окупація Криму: стала відома доля військових-зрадників, які перейшли на бік Росії. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n134593-okupaciya-krymu-stala-vidoma-dolya-viyskovyh-zradnykiv-yaki-pereyshly-na-bik-rosiyi.html

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Крим, який Росія анексувала в 2014 році, тоді залишили не всі українські військовослужбовці. Однак доля військових-зрадників, які перейшли на бік окупантів, склалася не так блискуче, як їм обіцяли.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, з 18 тис. українських військових у Криму приблизно 14 тис. залишилися на окупованому півострові. Ще в 2014 році частина з них звільнилася, проте більшість колишніх службовців ЗСУ уклала контракти з російською владою. Про долю перебіжчиків повідомили УНІАНу їхні колишні товариші по службі.

В 2014 році росіяни обіцяли колаборантам високі зарплати і пенсії, квартири, нові звання, службу на нових кораблях, а насправді їх перекинули на північ Росії в умови значно суворіші, ніж у Криму.

Співрозмовники видання розповідають, що частина колишніх кримських військових переїхала у віддалені регіони Росії через надбавки до зарплатні, які там виплачуються. Проте є й інша причина для втечі зрадників із Криму — окупанти їх не поважають і ставляться як до людей другого сорту. Їх часто називають «недоробленими військовими», з яких ще треба «зробити росіян», а офіцерів-зрадників можуть змушувати прибирання територію під командуванням російського рядового.

Їх не поважали. Наказів такого офіцера просто не слухалися, і багато хто погодився поїхати із Криму туди, де про їхнє минуле ніхто не знає. Залишилися ті, хто був на слуху, присягав у телеефірах, — розповів колишній помічник командира корвета «Тернопіль» Олексій Кирилов.

За словами українського офіцера, блогера Анатолія Штефана, багатьом зі зрадників у Криму довелося звільнитися і тепер вони можуть розраховувати хіба що на працевлаштування охоронцями. Це стосується і колишніх офіцерів СБУ, яким росіяни теж не довіряють і намагаються якнайшвидше звільнити їх.

Мої колишні однокашники або залишилися на тих же посадах, або звільнилися, або служать у далеких російських регіонах, — уточнив Штефан.

При цьому зарплати їм до рівня російських офіцерів не підвищили, а обіцяні квартири у Криму нікому зі зрадників України так і не надали.

В Україні таким людям, якби вони вирішать повернутися, також не будуть раді. За законами України, на них чекає покарання за державну зраду.

Раніше сьогодні повідомлялося, що США назвали умову зняття з Росії санкцій за анексію Криму.