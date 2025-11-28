ЗСУ уразили Саратовський НПЗ та ангар із дронами в Криму. Фото:

Сили оборони України уразили низку важливих війкових об'єктів армії РФ.

У ніч на 28 листопада українські війська уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області Росії. Це підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів — бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну і т. і. Завод також допомагає у забезпеченні армії РФ. У районі цілі була зафіксована низка вибухів, а потім спалахнула пожежа. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Також українські дрони уразили місце зберігання БпЛА на аеродромі «Саки». Попередньо відомо, що спершу було знищено декілька об'єктів ППО, зокрема, «Панцир-С1» та «ТОР-М2». І після цього було знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники «Оріон» і «Форпост».

Крім того, під удари українських військових потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль «КамАЗ». Крім того, було уражено райони зосередження піхоти та склади пально-мастильних матеріалів на окуповану Донбасі.

Нагадаємо, 25 листопада ЗСУ уразили експериментальні російські літаки на території Російської Федерації. Так, у Таганрозі після нічної атаки українських БпЛА та ракет були зафіксовані влучання в експериментальний літак А-100 та А-60, який є носієм лазерної зброї.