https://racurs.ua/ua/n211053-ukrayinski-viyska-vidiyshly-iz-siverska-v-doneckiy-oblasti-genshtab.html

Збройні сили України відійшли із Сіверська в Донецькій області.

В районі цього міста тривають важкі бої. Ворог маючи відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжує активно наступати. Українські військові відійшли з цього населеного пункту. Це було зроблено, щоб зберегти життя воїнів та боєздатність підрозділів. Про це Генеральний штаб ЗСУ 23 грудня повідомив у Telegram.

Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною, — зазначило командування.

Як вказується у заяві, противник зміг просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах.

У Генштабі наголосили, що Сіверськ залишається під вогневим контролем ЗСУ — по окупантах б’ють та перерізають їхню логістику. Також захисники блокують ворожі підрозділи з метою недопущення їхнього подальшого просування.

Також Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Слов’янському напрямку.

Нагадаємо, аналітичний проект DeepState інформував, що російські окупанти змогли просунутися у межах Покровська, поблизу Званівки у Бахмутському районі, а також біля Рівного й Дачного в Покровському районі Донецької області.