Оккупация Крыма: стала известна судьба военных-предателей, перешедших на сторону России. Фото: 24 Канал

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Крым, который Россия аннексировала в 2014 году, тогда оставили не все украинские военнослужащие. Однако судьба военных-предателей, перешедших на сторону оккупантов, сложилась не так блестяще, как им обещали.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, из 18 тыс. украинских военных в Крыму около 14 тыс. остались на оккупированном полуострове. Еще в 2014 году часть из них уволилась, однако большинство бывших служащих ВСУ заключило контракты с российскими властями. О судьбе перебежчиков сообщили УНИАНу их бывшие сослуживцы.

В 2014 году россияне обещали коллаборантам высокие зарплаты и пенсии, квартиры, новые звания, службу на новых кораблях, а на самом деле их перебросили на север России в условия гораздо более суровые, чем в Крыму.

Собеседники издания рассказывают, что часть бывших крымских военных переехала в отдаленные регионы России из-за надбавок к зарплате, которые там выплачиваются. Однако есть и другая причина для бегства предателей из Крыма — оккупанты их не уважают и считают людьми «второго сорта». Их часто называют «недоделанными военными», из которых еще нужно «сделать русских», а офицеров-предателей могут заставлять убирать территорию под командованием российского рядового.

Их не уважали. Приказов такого офицера просто не слушались, и многие согласились поехать из Крыма туда, где об их прошлом никто не знает. Остались те, кто был на слуху, клялся в телеэфирах, — рассказал бывший помощник командира корвета «Тернополь» Алексей Кириллов.

По словам украинского офицера, блогера Анатолия Штефана, многим из предателей в Крыму пришлось уволиться и теперь они могут рассчитывать только на трудоустройство охранниками. Это касается и бывших офицеров СБУ, которым россияне тоже не доверяют и стараются как можно быстрее уволить их.

Мои бывшие однокашники или остались на тех же должностях, или уволились, или служат в далеких российских регионах, — уточнил Штефан.

При этом зарплаты им до уровня российских офицеров не повысили, а обещанные квартиры в Крыму никому из предателей Украины так и не предоставили.

В Украине таким людям, если они решат вернуться, также не будут рады. По законам Украины, их ждет наказание за государственную измену.

Ранее сообщалось, что США назвали условие снятия с России санкций за аннексию Крыма.