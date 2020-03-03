"Мина" под Сытника: «слуги» внесут в Раду законопроект по увольнению директора НАБУ, фото — "Укринформ"

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Представители монобольшинства из фракции «Слуга народа» подадут законопроект, в котором обоснуют основания для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Нардеп Александр Качура, заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Рады, считает, что сейчас отсутствуют четко определенные основания для увольнения директора Антикоррупционного бюро, сообщает «РБК-Украина».

Качура подготовил законопроект, в котором причиной отставки руководителя НАБУ указывается и его привлечение к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Качура напомнил, что в декабря 2019 года нынешнего главы НАБУ Артем Сытник внесли в реестр коррупционеров.

Это политическое заявление всех народных депутатов, чтобы руководитель НАБУ задумался, что надо что-то менять в своей работе, — заявил Качура.

Вчера председатель правящей партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил о необходимости этой весной начать «посадки», которые президент Владимир Зеленский и нардепы обещали накануне прошлогодних выборов. Также Корниенко хочет пообщаться на внеочередной сессии Рады 4 марта с главой НАБУ Артемом Сытником и генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Предстоит непростой разговор с НАБУ, «которое долго рассказывало, что им мешает отсутствие политической воли», — заявил Корниенко.

Ранее Сытник заявлял, что уйдет со своего поста только после того, как осознает, что полностью выполнил возложенную на него миссию. В начале февраля в Верховную Раду внесли проект постановления об увольнении Сытника с должности директора НАБУ.