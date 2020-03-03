Слежка за Йованович: в деле об экс-после США снова появился Дубинский

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Дело о слежке за Мари Йованович, бывшим послом США в Украине, а также другими американскими дипломатами, находится на контроле главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова. Сегодня в МВД сообщили о получении новых материалов по фактам возможной слежки. Эти материалы Авакову предоставил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский и адвокат Костина.

Главным следственным управлением Нацполиции осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК Украины. Все предоставленные материалы приобщены к материалам этого уголовного производства, — говорится в сообщении МВД.

Аваков также пообещал, что МВД будет действовать «исключительно в правовом поле» совместно с соответствующими правоохранительными органам США.

Ранее Дубинский по личной инициативе стал свидетелем в уголовном производстве о слежке за Йованович. 16 января Нацполиция открыла производство в связи с возможными незаконными действиями против бывшего посла США. Соответствующее решение было принято после анализа данных, опубликованных 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США.

Напомним, в январе комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал переписку в мессенджере WhatsApp американского бизнесмена украинского происхождения, связанного с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, Льва Парнаса с украинскими чиновниками. Речь идет о фактах давления на бывшего посла США в Украине Мари Йованович и попытках Джулиани встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.