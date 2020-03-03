Стеження за Йованович: у справі щодо екс-посла США знову виринув Дубінський

https://racurs.ua/ua/n134591-avakov-otrymav-vid-dubinskogo-novi-materialy-schodo-stejennya-za-yovanovych.html

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Справа щодо стеження за Марі Йованович, колишнім послом США в Україні, а також іншими американськими дипломатами, перебуває на контролі очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова. Сьогодні у МВС повідомили про отримання нових матеріалів щодо фактів стеження. Ці матеріали Авакову надав народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський та адвокат Костіна.

Головним слідчим управлінням Нацполіції здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 163 КК України. Всі надані матеріали долучені до матеріалів цього кримінального провадження, — йдеться у повідомленні МВС.

Аваков також пообіцяв, що МВС діяти «винятково у правовому полі» спільно з відповідними правоохоронними органам США.

Раніше Дубінський за особистою ініціативою став свідком у кримінальному провадженні щодо стеження за Йованович. 16 січня Нацполіція відкрила провадження у зв’язку з можливим незаконним стеженням. Відповідне рішення було ухвалене після аналізу даних, опублікованих 14 січня слідчими Палати представників Конгресу США.

Нагадаємо, у січні комітет із питань розвідки Палати представників США оприлюднив листування в месенджері WhatsApp американського бізнесмена українського походження, пов’язаного з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані, Льва Парнаса з українськими високопосадовцями. Йдеться про факти тиску на колишнього посла США в Україні Марі Йованович та спроби Джуліані зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.