Коронавирус в Украине: Скалецкая рассказала о возможном карантине

Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n134590-koronavirus-v-ukraine-skaleckaya-rasskazala-o-vozmojnom-karantine.html

Ракурс

Коронавирус добрался и до Украины. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая сейчас находится на карантине в Новых Санжарах и осваивает настольный теннис, заявила, что не исключает введение ограничительных мер из-за коронавируса в Украине.

Решение о введении карантина в Украине или в отдельном регионе страны будет приниматься на основании динамики распространения инфекции, заявила Скалецкая во время эфира телеканала «Украина 24».

Министр утверждает, что в каждой области в конце января созданы противоэпидемические комиссии, которые проводят мониторинг заболеваемости населения.

Скалецкая заявила, что для принятия решений о закрытии школ и детсадов, а также об отмене концертов и публичных мероприятий проводится мониторинг распространения инфекции непосредственно в каждой области.

Если будут фиксироваться новые факты заражения коронавирусом, то не исключен вариант введения карантина, сообщила Скалецкая.

Также министр здравоохранения уточнила, что риски распространения коронавируса от инфицированного мужчины в Черновцах являются незначительными.

Тем не менее, горсовет Черновцов собирается ограничить режим посещения мэрии из-за коронавируса. Все кондукторы и водители троллейбусов в городе получили маски, проводится систематическая дезинфекция общественного транспорта.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Черновцах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Украине. Зараженный мужчина некоторое время находился в Италии, а затем через Румынию на автомобиле приехал в Украину.