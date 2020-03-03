Коронавірус в Україні: Скалецька розповіла про можливий карантин

Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n134590-koronavirus-v-ukrayini-skalecka-rozpovila-pro-mojlyvyy-karantyn.html

Ракурс

Коронавірус дістався і до України. Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка зараз перебуває на карантині в Нових Санжарах і освоює настільний теніс, заявила, що не виключає введення обмежувальних заходів через коронавірус в Україні.

Рішення про введення карантину в Україні або в окремому регіоні країни буде прийматися на підставі динаміки поширення інфекції, заявила Скалецька під час ефіру телеканалу «Україна 24».

Міністр стверджує, що в кожній області наприкінці січня були створені протиепідемічні комісії, які проводять моніторинг захворюваності населення.

Скалецька заявила, що для прийняття рішень про закриття шкіл і дитсадків, а також про скасування концертів і публічних заходів проводиться моніторинг поширення інфекції безпосередньо в кожній області.

Якщо будуть фіксуватися нові факти зараження коронавірусом, то не виключений варіант введення карантину, повідомила Скалецька.

Також міністр охорони здоров’я уточнила, що ризики розповсюдження коронавірусу від інфікованого чоловіка в Чернівцях є незначними.

Проте, міськрада Чернівців збирається обмежити режим відвідування мерії через коронавірус. Усі кондуктори і водії тролейбусів у місті отримали маски, проводиться систематична дезінфекція громадського транспорту.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Чернівцях зафіксовано перший випадок зараження на коронавірус в Україні. Заражений чоловік деякий час перебував в Італії, а потім через Румунію на автомобілі приїхав до України.