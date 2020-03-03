Міна під Ситника: «слуги» внесуть у Раду законопроект щодо звільнення директора НАБУ, фото — "Укрінформ"

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Представники монобільшості із фракції «Слуга народу» подадуть законопроект, у якому обґрунтують підстави для звільнення директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Нардеп Олександр Качура, заступник голови комітету з питань організації державної влади Ради, вважає, що наразі відсутні чітко визначені підстави для звільнення директора Антикорупційного бюро, повідомляє «РБК-Україна».

Качура підготував законопроект, у якому причиною відставки керівника НАБУ вказується і його притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

Качура нагадав, що у грудні 2019 року нинішнього очільника НАБУ Артем Ситник внесли до реєстру корупціонерів.

Це політична заява всіх народних депутатів, щоб керівник НАБУ задумався, що треба щось змінювати у своїй роботі, — заявив Качура.

Учора голова провладної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив про необхідність цієї весни почати «посадки», які президент Володимир Зеленський та нардепи обіцяли напередодні минулорічних виборів. Також Корнієнко хоче поспілкуватися на позачерговій сесії Ради 4 березня з очільником НАБУ Артемом Ситником та генпрокурором Русланом Рябошапкою.

Має відбутися непроста розмова з НАБУ, «яке довго розповідало, що їм заважає відсутність політичної волі», — заявив Корнієнко.

Раніше Ситник заявляв, що піде зі свого поста лише після того, коли усвідомить, що повністю виконав покладену на нього місію. На початку лютого до Верховної Ради внесли проект постанови про звільнення Ситника з посади директора НАБУ.