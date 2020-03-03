Коронавірус в Україні: Кличко розпорядився щодня вимірювати температуру дітям у школах і дитсадках

Віталій Кличко. Фото: сайт Кличко

https://racurs.ua/ua/n134596-koronavirus-v-ukrayini-klychko-rozporyadyvsya-schodnya-vymiruvaty-temperaturu-dityam-u-shkolah.html

Ракурс

Коронавірус в Україні поки зафіксовано в Чернівцях, але це стало тривожним сигналом для інших регіонів країни. Мер Києва Віталій Кличко вирішив розповісти, які запобіжні заходи вжито столичною владою для запобігання поширенню смертельної інфекції. Кличко заявив, що в усіх школах і дитячих садках Києва щоранку у дітей буде вимірюватися температура.

У семи київських лікарнях підготовлені бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на коронавірус. Для дорослих і дітей передбачено по три бази, а також створена одна база для вагітних жінок. У разі ускладнення епідемічної ситуації визначені додаткові лікарні з окремими корпусами, у яких можна буде розміщувати заражених, повідомив Кличко в Telegram-каналі.

Для транспортування осіб із підозрою на коронавірус підготовлені дві спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги. Дезінфекція карет швидкої допомоги проводиться двічі на день.

Весь комунальний громадський транспорт Києва щодня перед виходом на лінію проходить обробку дезінфікуючими засобами.

Також київська влада замовила обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус, яке буде встановлено в аеропортах Києва. Це зроблено для того, щоб пасажирам, у яких виявлять високу температуру або ознаки можливого захворювання, можна було зробити тест безпосередньо в аеропорту.

Кличко закликав киян не піддаватися паніці, а за наявності перших симптомів вірусної інфекції відразу звертатися за допомогою до лікарів.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні змінилися правила виклику швидкої допомоги у зв’язку з поширенням коронавірусу. Тепер швидка допомога буде реагувати на виклики людей з високою температурою і симптомами, характерними для коронавірусу.